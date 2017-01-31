Государственный долг Армении в 2016 году вырос на 857 млн. долларов

  • Lragir.am
  • Бизнес - 31 Января 2017, 14:04
Государственный долг Армении в 2016 году вырос на 857 млн. долларов

Государственный долг Армении в 2016 году вырос более чем на 857 млн. долларов.

Как сообщает Национальная статистическая служба, если на конец декабря 2015 года государственный долг Армении составил 5 млрд. 077.693 млн. долларов, то по положению на конец декабря 2016 года он достиг 5 млрд. 934.776 млн., увеличившись на 857 млн. долларов.

В том числе внешний долг составил 4 млрд. 798.269 млн., увеличившись за год на 482 млн.. 

Самое читаемое