Активисты партии "Национальный корпус", созданной ветеранами полка Нацгвардии Украины "Азов" в понедельник, 30 января, пикетируют в Киеве центральные офисы представительств российских финансовых институтов на Украине. Акции проходят у Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка и ВТБ. Как отмечается в заявлении, размещенном на сайте "Национального корпуса", активисты стараются "всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждениям". Пикетирующие разъясняют прохожим риски, связанные с хранением денег в российских банках, которые, как отмечено в заявлении, могут в любой момент закрыться по приказу из Москвы, "уничтожив сбережения" украинских вкладчиков. У входа в Сбербанк участники пикета установили плакат, на котором изображена карта страны, залитая красной краской. Как отмечается в заявлении, она символизирует кровь защитников Украины. Участники пикетов требуют от президента Петра Порошенко закрыть все российские банки на территории Украины и арестовать главу Национального банка страны Валерию Гонтареву, при которой, как утверждается в заявлении, доля российских финансовых учреждений на рынке Украины возросла с 12 до 40 процентов. Они также призывают вкладчиков не хранить деньги в представительствах российских банков, "чтобы не потерять сбережения и не финансировать вражескую Московию".
Активисты в Киеве пикетируют представительства российских банков
- Бизнес - 30 Января 2017, 16:34