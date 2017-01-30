Участники инвестфорума в Ереване готовы участвовать в тендере

/АРКА/. Почти все международные компании, участвовавшие в энергетическом форуме в Ереване, выразили готовность участвовать в тендере по строительству солнечной электростанции в Гегаркуникской области Армении, сообщила директор Армянского фонда возобновляемой энергетики и энергосбережения Тамара Бабаян. Инвестиционный форум, проведенный в рамках организованной 25-27 января "Недели энергетики" показал, что иностранные инвесторы проявляют серьезный интерес к реализации программы строительства в Армении солнечных станций в промышленных масштабах, говорится в сообщении пресс-службы Минэнергетики. По словам Бабаян, на форуме был представлен проект строительства солнечной станции "Масрик 1" мощностью 50 мегаватт. Одним из условий тендера является предлагаемый тариф. В мероприятиях "Неделя энергетики 2017" приняли участие свыше 40 компаний. Общее количество участником достигло 400. ПО словам Бабаян, участники конференции оценили высокий профессионализм и прозрачность работ в сфере солнечной энергетики. "Несмотря на то, что в дни проведения форму в Ереване было туманно, это не помешало участникам положительно оценить солнечный ресурс Армении", - сказала она.