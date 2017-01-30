Toyota перестала быть лидером мирового авторынка

/АРКА/. Японская Toyota Motor больше не является крупнейшим мировым производителем автомобилей, поскольку в 2016 году ее обогнала германская Volkswagen, сообщает Интерфакс со ссылкой на Dow Jones Newswires. Японская компания в прошлом году реализовала 10,2 млн машин по всему миру, в то время как хорошие продажи в Китае позволили VW довести глобальные поставки до 10,3 млн автомобилей. Одной из причин замедления темпов роста продаж Toyota стал переход насыщенного американского рынка от седанов, где японский автопроизводитель является лидером, к пикапам и внедорожникам. Американская General Motors, которая в 2015 году занимала третью строчку мирового рейтинга, пока не отчиталась о продажах за прошлый год. Toyota является лидером мирового авторынка по итогам восьми из последних девяти лет после того, как отобрала первое место у GM в 2008 году. Единственным исключением стал 2011 год, когда Toyota не смогла быстро восстановить выпуск машин после землетрясения. GM была неизменным лидером глобального рынка 77 лет подряд вплоть до 2008 года.