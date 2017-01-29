После Brexit Лондон активизирует торговлю с Анкарой

Великобритания намерена развивать свои торговые отношения с Турцией после выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом британский премьер Тереза Мэй заявила в субботу, 28 января, по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Правительства двух стран уже договорились о создании специальной рабочей группы, которая займется вопросами, имеющими отношение к данной проблематике, указала глава британского кабмина. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что стороны рассчитывают увеличить размер ежегодного торгового оборота с 15 млрд долларов (около 14 млрд евро) до 20 млрд долларов (около 18,7 млрд евро). Британская компания BAE Systems, занимающаяся разработками в области вооружений и информационной безопасности, в тот же день подписала соглашение с турецкой Turkish Aerospace Industries на сумму свыше 100 млн фунтов (118 млн евро). Эти средства пойдут на совместную реализацию проекта TF-X по постройке истребителя пятого поколения, разрабатываемого турецкой аэрокосмической компанией TAI.