/АРКА/. Высокий рост экспорта Армении обусловлен большой долей "преступного" реэкспорта, заявил журналистам в пятницу доктор экономических наук, профессор, глава исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян. По предварительным данным Нацстатслужбы, экспорт Армении за 2016 год вырос на 20% до 1 782.9 млн. долларов. При этом экспорт Армении в Россию, по последним данным, вырос на 54%. "Экспорт у нас не вырос, это все обман. Реального роста не было. Рост был обеспечен только за счет "преступного" реэкспорта. Это не только реэкспорт помидоров в Россию, но и ювелирных изделий и текстиля", - сказал он. Согласно статистическим данным, импорт из Турции в Армению за 11 месяцев 2016 года вырос на 18% до 145 млн. долларов. Экономист рассказал о неоднозначной ситуации в ювелирной сфере. В частности, по его словам, в Армении действует ювелирная СЭЗ Мериадиан, которая и занимается реэкспортом. "Там работают турецкие ювелиры. Ювелирные изделия импортируются из Турции в Армении и потом переправляются в Россию. И это притом, что Россия наложила санкции на Турцию. Тут возникает большая политическая проблема", - сказал он. При этом он отметил, что именно реэкспорт стал результатом искусственного роста показателя экспорта Армении, что наносит серьезный ущерб бизнесменам, здоровой конкуренции и в целом всей армянской экономике. Впервые о реэкспорте турецкой продукции, в частности сельхозпродукции, заговорили после статистики о беспрецедентном росте экспортируемых помидоров из Армении в Россию. По данным таможенной службы, Армения за первое полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличила экспорт помидоров в Россию в более чем 42 раза, с 709,1 тонн до 30 тыс. тонн. При этом 99,3% от всего экспортируемого из Армении объёма помидоров пришлось на российский рынок. Следует отметить, что Россия в начале 2016 года против Турции ввела санкции на ввоз ряда товаров, в том числе овощей. В результате, запрет на импорт турецких овощей в РФ, в частности помидоров позволило армянским производителям занять маленькую нишу на российском рынке и обеспечить такой колоссальный рост экспорта помидоров. До санкций (в 2015 году) из Турции в РФ импортировалось до 300 тыс. тонн помидоров, что составляла более половины российского импорта этого овоща. В 2016 томаты из Турции в Россию не импортировались. В мае 2016 года Минэкономики Армении объявила, что проведет расследование по поводу "лжеармянских" помидоров.
А в декабре Минсельхоз Армении заявил, что не может запретить импорт турецких помидоров, если он осуществляется по закону.
Высокий рост экспорта Армении обусловлен большой долей "преступного" реэкспорта
- Бизнес - 28 Января 2017, 14:09