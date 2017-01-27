Армения наладит производство халяльной мясной продукции

/АРКА/. Армения наладит в иранской свободной экономической зоне "Арас" производство халяльной мясной продукции, сказал в пятницу журналистам председатель Торгово-промышленной палаты Армении Мартин Саркисян на полях армяно-иранской бизнес-встречи. Он отметил, что Армения уже заявила о намерении экспортировать халяльную продукцию в Иран и в качестве наиболее перспективного варианта рассматривается возможность создания производственного предприятия в СЭЗ "Арас". По его словам, забой скота будет производиться в Армении, после чего созданное на территории иранской СЭЗ перерабатывающее предприятие будет производить мясную продукцию и колбасные изделия. "Работа в СЭЗ позволит освободить компанию от налогов и облегчит выход на иранский рынок", - сказал Саркисян.

При этом он не исключил возможности создания иных сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий в иранской СЭЗ , в том числе по производству шоколада и продукции из него. Как отмечалось ранее по итогам встречи замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиля Тарасяна с ответственным по экономической части посольства Ирана в Армении Абасом Горбани, в Армении откроются офисы оценки соответствия халяльной продовольственной продукции, для облегчения ее последующего экспорта в Иран.