Карапетян: в Армении необходимо создать свободную и справедливую бизнес-среду

Новости-Армения. В Армении необходимо создать действительно свободную и справедливую бизнес-среду, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в интервью авторитетному британскому изданию The Banker. "Мы уверены в том, что благодаря творческому потенциалу и бизнес-проницательности нашей нации местное предпринимательство зафиксирует действительно быстрый рост. Кроме того, если мы направим четкие сигналы, то иностранные инвесторы откликнутся и придут на армянский рынок на удобных для них условиях игры", - сказал он. По словам Карапетяна, с учетом нынешней экономической ситуации в Армении необходимо стимулировать бизнес, возможно, не традиционными для властей методами. "Мы планируем создать фонды, которые должны будут финансировать различные сферы, к примеру, сельское хозяйство и субъекты МСБ", - сказал он. Глава правительства отметил, что в Центре стратегических инициатив при участии талантливых представителей частного и государственного секторов будут обсуждаться и разрабатываться долгосрочные программы и реформы, а также будут определяться пути развития Армении. "Необходимо сделать все возможное для создания благоприятных и удобных условий для творческих и трудолюбивых людей. Нужно наметить такие горизонты, чтобы все смогли участвовать в построении этого будущего. Мы хотим показать всем страну нашей мечты", - подчеркнул он. Говоря о работе в должности премьер-министра, глава правительства отметил, что это предполагает приоритетность по всем вопросам. "Экономический рост, социальные задачи, здравоохранение и борьба с коррупцией: сложно сказать что из перечисленного приоритетно", - сказал он. В этой связи Карапетян добавил, что различие в работе и деятельности премьер-министра и предпринимателя заключается в том, что премьер не может себе позволить роскошь сконцентрироваться на самых важных вопросах. "Я считаю, что наша первоочередная задача - это налаживание такой связи с общественностью, чтобы люди поняли, поверили и среагировали на наши сигналы. Речь идет как о бизнес-среде, так и о широких слоях общества. Для нас гораздо легче будет улучшить ситуацию, если наша нация будет нашим союзником и поддержит те программы, которые мы предлагаем", -добавил он.