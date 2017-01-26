Рынок электромобилей: Китай лидирует, Германия подает надежды

Всемирным лидером в области разработки, производства и внедрения электромобилей будет Китай - а не Америка, как одно время казалось. Это стало окончательно ясно в 2016 году. Число зарегистрированных в КНР легковых и коммерческих автомобилей, а также автобусов с электрическими или гибридными двигателями увеличилось за минувший год на 53 процента и превысило 1 млн. На китайском рынке было продано свыше 400 тысяч таких транспортных средств, в США - порядка 160 тысяч. Всемирный бум электромобилей начнется после 2020 года "Многое говорит в пользу того, что Китай и дальше останется, причем с большим отрывом, лидером в области электромобильности". Таков ключевой вывод опубликованного 24 января исследования Центра автомобильного менеджмента (CAM) в немецком Бергиш-Гладбахе, из которого взяты приведенные цифры (по другим источникам, продажи в КНР составили полмиллиона). Исследование подготовил коллектив авторов во главе с руководителем центра профессором Штефаном Брацелем (Stefan Bratzel). В ближайшие несколько лет, по мнению немецких экспертов, число электромобилей на большинстве других рынков будет расти лишь медленно. Однако "в условиях внедрения технических инноваций и изменения политических рамочных условий следует, начиная 2020-х годов, ожидать стремительного всемирного роста электромобильности". Это, предупреждают ученые, может привести к кардинальным изменениям в цепочках создания добавленной стоимости и в расстановке сил в мировой автомобильной промышленности. Серьезно усилить свои позиции может автопром Китая, ведь уже сейчас абсолютное большинство продаваемых на рынке КНР электромобилей - это продукция китайских компаний. В исследовании указывается, что мощный толчок этим фирмам может дать обсуждаемая сейчас в Пекине система квот. Правительство собирается уже с 2018 года обязать всех работающих в Китае автопроизводителей выпускать как минимум 8 процентов электромобилей - или платить штрафы. Пекин хочет потеснить иностранцев с помощью системы квот Такое решение явно пойдет на пользу тем отечественным производителям в КНР, которые решили не конкурировать с зарубежными концернами на том поле, на котором те традиционно сильны - автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а сосредоточились на принципиально новом направлении - автомобили с электромоторами. Не случайно большинство зарегистрированных в Китае электромобилей, на что указывается в исследовании CAM, работают только на электричестве, а не являются гибридами, сочетающими электромотор и ДВС. В то же время система квот может стать серьезной проблемой для работающих в Китае иностранных автопроизводителей, особенно для тех, кто пока мало занимался разработкой электромобилей. Для крупнейшего на китайском рынке зарубежного автостроителя, Volkswagen, новая система стала бы "вызовом", признался в середине января глава китайского подразделения немецкого концерна Йохем Хайцман (Jochem Heizmann). Ведь до сих пор группа Volkswagen на территории Китая электромобилей вообще не производила. Но в самой Германии концерн уже несколько лет занимается электромобильностью, а в 2016 году провозгласил ее магистральным направлением своего развития и объявил о намерении стать крупнейшим в мире производителей электромобилей. Так что конкретных разработок немало, а потому группа Volkswagen запланировала до 2020 года наладить на своих предприятиях в Китае выпуск 15 моделей с альтернативными двигателями. Начало этой широкомасштабной экспансии будет положено уже в 2017 году: Audi со своим местным партнером FAW начнет выпускать модель A6 с гибридным мотором. О производстве электромобилей в Китае задумался и Daimler, который в ближайшие десять лет намерен под новым брендом Mercedes EQ разработать для глобального рынка 10 моделей с гибридными или электрическими моторами. Серийный выпуск первой из них должен начаться в Германии еще до 2020 года. Какие модели и с какими партнерами будут изготавливаться в Китае, пока не ясно. Немецкий рынок занимает 4-е место и пробуксовывает Но первый опыт у немецкого концерна уже есть: с 2014 года он совместно с китайской компанией BYD выпускает малыми партиями лимузин с электромотором Denza. Он полностью разработан в Китае и продается примерно за 60 тысяч евро. Отвечающий за китайский рынок член правления Daimler Хубертус Троска (Hubertus Troska) не сомневается: "Китай будет лидером электромобильности". Тем временем в самой Германии спрос на электромобили по-прежнему низкий. По данным исследования CAM, в прошлом году в Норвегии было зарегистрировано 45 тысяч новых легковых и коммерческих машин, использующих электрические двигатели, в Великобритании 37 тысяч, во Франции 29 тысяч, в Германии 25 тысяч. Таким образом, крупнейший автомобильный рынок Европы занимает лишь четвертое место по объемам продаж электромобилей. И это несмотря на то, что с июля 2016 года правительство ФРГ вместе с автостроителями платит каждому покупателю премию: 4 тысячи евро за чистый электромобиль и 3 тысячи за гибрид. Программа субсидирования рассчитана как минимум на 300 тысяч автомобилей. Однако до 1 января 2017 года поступили, по официальным данным, всего лишь 9023 заявки, причем примерно поровну от физических и юридических лиц. Renault-Nissan лидирует в Германии и Европе Но если исследовательский центр CAM значительного увеличения продаж в Германии в этом году не ждет, то Райнхард Цирпель (Reinhard Zirpel), глава немецкого Союза международных производителей автотранспортных средств (VDIK), исходит из того, что "рынок электромобилей вырастет в 2017 году на 50 процентов". Полон оптимизма и глава германского филиала французской компании Renault Уве Хохгешурц (Uwe Hochgeschurtz): "Я твердо убежден в том, что прорыв в области электромобильности в Германии уже произошел". При этом он указывает на результаты своей фирмы в 2016 году. Продажи марки Renault выросли на 56,6 процента и составили 3900 электромобилей, модель Renault Zoe стала самой популярной в Германии легковой машиной с чисто электрическим двигателем, доля французской компании в данном сегменте немецкого рынка достигла 27 процентов, что обеспечило ей "бесспорное первое место". Вышедший на рынок в 2013 году компактный лимузин Renault Zoe по итогам 2016 года претендует на лидерство среди чистых электромобилей не только на немецком рынке, но и во всей Европе. Согласно пресс-релизу компании от 17 января, продажи этой модели выросли в прошлом году на 16 процентов до 21 700 единиц. А Kangoo Z.E. купил 3901 клиент, что превратило его в самый востребованный на континенте коммерческий автомобиль на электрической тяге. Таким образом, сбыт электромобилей Renault увеличился в Европе на 11 процентов и достиг 25 600 машин (без малютки Twizy). К тому же модель Leaf, по данным компании Nissan, остается самым продаваемым электромобилем в мире. Так что французско-японская группа Renault-Nissan в 2016 году заметно упрочила свои позиции в области электромобильности - и в 2017 году явно попытается развить успех, о чем свидетельствует начавшаяся в немецких СМИ широкомасштабная рекламная кампания.