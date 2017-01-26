Армения разработает альтернативные пути транспортных коммуникаций с Россией – премьер-министр

  • Lragir.am
  • Бизнес - 26 Января 2017, 14:59
/АРКА/. Армения разработает альтернативные транспортные коммуникации с Россией, сказал в четверг в ходе заседания правительства премьер-министр страны Карен Карапетян.

Он поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну провести переговоры с российской и грузинской сторонами с учетом итогов встреч в рамках своего официального визита в Москву (24-25 января) и необходимость решения проблем с пропускной способностью КПП Верхний Ларс (на российско-грузинской границе) из-за климатических условий.

"Необходимо до 1-го марта представить в правительство предложения по организации транспортных перевозок по альтернативным путям", - сказал Карапетян.

Как пояснил Мартиросян, после заседания правительства, обсуждаются все вероятные альтернативные пути, в том числе возможность строительства альтернативных автомобильной  и железной дорог. 

"Предварительные договоренности в Москве уже были достигнуты, однако подробности и маршрут пока озвучить не можем, поскольку переговоры продолжаются", - сказал Мартиросян.

При этом министр не исключил возможности строительства дороги через Осетию, подчеркнув, что по данном вопросу предстоит провести ряд политических переговоров между Россией и Грузией.

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