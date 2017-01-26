Tert.am: Карен Карапетян призвал обеспечить для граждан РФ широкий пакет туристических услуг

В ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр РА Карен Карапетян выступил с заявлением. По части стимулирования туризма он сказал, что в рамках официального визита в Москву 24 января было достигнуто соглашение о возможности организации визитов граждан РФ в Республику Армения по внутренним паспортам. Он призвал Службу национальной безопасности Армении обеспечить технические решения вопроса до 1 марта, чтобы после этого граждане РФ начали посещать Армению по внутренним паспортам: «Поручаю Государственному комитету по туризму при сотрудничестве с заинтересованными структурами и частным сектором обеспечить для граждан РФ широкий пакет туристических услуг», - сказал он, поручив представить 15 марта аппарату правительства отчет о проделанной работе, после чего, поправив себя, отметил, что 15 марта слишком поздно. Он обратился к председателю Государственного комитета по туризму Зармине Зейтунцян, но не получив ответ, дал господину срок до 1 марта. Об этом сообщает Tert.am.