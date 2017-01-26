КПП “Верхний Ларс” по положению на 10:00 четверга открыт только для проезда легковых автомобилей, использующих цепи противоскольжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении Сообщается, что проезд через Военно-грузинская дорогу для тяжелогрузов закрыт из-за снега. Через КПП “Верхний Ларс” пролегает единственная сухопутная дорога из Армении в Россию. Дороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий РА. По данным на 09:30 26 января, в Масисском, Арташатском, Араратском, Аштаракском, Егвардском, Мараликском, Ахурянском, Ашоцкском, Апаранском, Абовянском, Разданском, Севанском, Мартунинском, Ехегнадзорском, Сисианском, Вайкском и Мегринском районах идет снег. Из-за метели закрыт перевал Варденяц. Кроме того, из-за сильного ветра и низкой видимости затруднено движение по автотрассе Берд-Чамбарак. На дорогах в Талине и Мегри наблюдается туман. В круглосуточном режиме ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия из смеси соли и песка. Минтранс Армении рекомендует водителям ездить исключительно на зимней резине и иметь при себе цепи противоскольжения.