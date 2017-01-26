Проезд тяжелогрузов через КПП "Верхний Ларс" запрещен – Минтранс Армении

  • Lragir.am
  • Бизнес - 26 Января 2017, 11:46
КПП “Верхний Ларс” по положению на 10:00 четверга открыт только для проезда легковых автомобилей,  использующих цепи противоскольжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении

Сообщается, что проезд через Военно-грузинская дорогу для тяжелогрузов закрыт из-за  снега.

Через КПП “Верхний Ларс” пролегает единственная сухопутная дорога из Армении в Россию.

Дороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.

По данным на 09:30 26 января, в Масисском, Арташатском, Араратском, Аштаракском, Егвардском, Мараликском, Ахурянском, Ашоцкском, Апаранском, Абовянском, Разданском, Севанском, Мартунинском, Ехегнадзорском, Сисианском, Вайкском и Мегринском районах идет снег.

Из-за метели закрыт перевал Варденяц.

Кроме того, из-за сильного ветра и низкой видимости затруднено движение по автотрассе Берд-Чамбарак.

На дорогах в Талине и Мегри наблюдается туман.

В круглосуточном режиме ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия из смеси соли и песка.

Минтранс Армении рекомендует водителям ездить исключительно на зимней резине и иметь при себе цепи противоскольжения.

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