Экспорт из Армении в 2016 году вырос на 20%, а импорт - на 1,6%

/АРКА/. Объем внешнеторгового оборота Армении в 2016 году, согласно предварительным статистическим данным, вырос по сравнению с 2015 годом на 7,4%, составив порядка $5 075,3 млн. Об этом агентству «АРКА» сообщили в Национальной статистической службе Армении. По данным НСС, объём экспорта за отчётный период составил $1 782,9 млн., увеличившись на 20% по сравнению с 2015 годом. Импорта за минувший год вырос на 1,6%, составив порядка $3 292,4 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за год составило $1509,5 млн.