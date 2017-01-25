Сечин обещал 500 млрд руб. налогов за отмену монополии «Газпрома»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обещал президенту Владимиру Путину более 500 млрд руб. налогов, если он отменит монополию «Газпрома» на экспорт газа. Он хочет поставить британской BP до 160 млрд куб. м за 16 лет через «Газпром экспорт»
Полтриллиона в обмен на газ Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на поставки газа «Роснефти» на экспорт через Германию. Об этом говорится в его письме президенту Владимиру Путину, датированном 13 декабря 2016 года. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердили источник в «Роснефти» и топ-менеджер «Газпрома». «Обсуждаемые условия поставок: 7 млрд куб. м газа в год (BP предлагает увеличить объем поставок до 10 млрд куб. м в год). Срок действия договора — 16 лет. Предварительная точка передачи газа — Грайфсвальд (Германия), начало поставок — 2018–2019 годы», — следует из этого письма. Путин 17 декабря поручил главе Минэнерго Александру Новаку «проработать» обращение Сечина и «доложить». Согласно документу, в конце 2015 года BP (владеет 19,75% акций «Роснефти») обратилась в «Роснефть» с предложением о покупке ее газа на долгосрочной основе из-за снижения объемов собственной добычи газа. Президент тогда дал поручение проработать эту сделку через «Газпром экспорт» (эта «дочка» «Газпрома» выступила бы агентом). Сечин пишет, что переговоры с BP находятся в продвинутой стадии: «В феврале 2016 года подписано предварительное соглашение, подтверждающее заинтересованность BP в заключении долгосрочного контракта на рыночных условиях». Заключение контракта с BP, по оценкам «Роснефти», привлечет в бюджет более 500 млрд руб. в виде дополнительных налоговых поступлений. Это почти половина суммы, вырученной от продажи всех госдолей в нефтяных активах в рамках приватизации в 2016 году, и примерно четверть налогов от «Роснефти» за прошлый год. Глава «Роснефти» утверждает, что поставки газа для BP не будут конкурировать с контрактами «Газпрома», а вытеснят с европейского рынка газ из США: «Они заместят объемы импортного газа, закупаемого или планируемого к закупке у конкурирующих поставщиков (прежде всего СПГ из США)». Заключение контракта с BP также повысит долю российского газа на европейском рынке и позволит эффективно использовать свободные экспортные газотранспортные мощности, считает Сечин. По оценкам «Газпрома», в 2016 году его доля на европейском рынке достигла исторического максимума в 34%. При этом сам «Газпром» не видит среди своих конкурентов на европейском рынке поставщиков СПГ из США. «Надежды на повторение американской сланцевой революции в Европе не оправдались... американский СПГ направляется на другие рынки», — отметил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, выступая на Европейской газовой конференции во вторник, 24 января. Он добавил, что «Газпром» в состоянии поставить в Европу столько своего газа, сколько она запросит. «Роснефть» по итогам 2016 года обогнала НОВАТЭК по уровню добычи газа, выйдя на второе место после «Газпрома». В прошлом году компания добыла 67 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем в 2015 году, доложил Сечин на встрече с Путиным 23 января. НОВАТЭК, по предварительным данным, добыл в прошлом году 66,2 млрд куб. м газа. Планы «Роснефти» амбициозны — добывать к 2020 году 100 млрд куб. м газа, что вынуждает компанию бороться за новые рынки сбыта. Согласно письму «Роснефти», компания еще в апреле 2016 года направила в Минэнерго и «Газпром экспорт» проект агентского соглашения о поставках своего газа через единый экспортный канал, но газовая монополия и ее трейдер отказались от проведения переговоров «без аргументации». При этом Сечин напоминает, что аналогичная схема на базе агентского договора между «Газпром экспортом» и «дочкой» «Роснефти», компанией «Итера», действовала при поставках газа в Эстонию до 2014 года и в Латвию до 2015 года. Сечин попросил Путина поручить Минэнерго «ускорить проработку организации поставок газа «Роснефти» через «Газпром экспорт» и рекомендовать «Газпрому» в сжатые сроки обеспечить заключение агентского договора», чтобы не упустить возможность нарастить экспорт российского газа в Европу. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/business/24/01/2017/588731199a7947c2b1eee434
Сечин обещал 500 млрд руб. налогов за отмену монополии «Газпрома»
- Бизнес - 25 Января 2017, 15:02