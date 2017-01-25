/АРКА/. Обновление мессенджера WhatsApp для iOS добавило несколько полезных функций, включая работу без Сети. Мобильные устройства часто теряют сигнал, что недавно отметили Google, а теперь их примеру последовали разработчики WhatsApp. После обновления сервис может собирать сообщения, которые пользователь пытается отправить оффлайн. Из них образуется очередь, которая будет передана собеседникам в момент подключения к Интернету, передает life.ru. Из других нововведений стоит отметить возможность точнее управлять памятью: пользователи смогут удалять отдельные типы сообщений, например видео из определённых чатов. Это позволит быстро очистить смартфон от самых ресурсоёмких бесед, не теряя важную информацию.
WhatsApp сможет работать без Интернета
- Бизнес - 25 Января 2017, 13:12