ЕС выделил рекордные 62 млн. евро в поддержку Армении в 2016 году

/АРКА/. Минувший год стал рекордным по объемам финансовой помощи, предоставленной Евросоюзом Армении, сообщил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский. "Общий объем финансовой помощи ЕС для содействия развитию Армении составил 62 млн. евро. Для сравнения, в 2014 году ЕС выделил в помощь Армении 25 млн. евро. ЕС является для Армении донором номер один", - сказал Свитальский во вторник журналистам. По его словам, год примечателен также тем, что на всем его протяжении между Арменией и ЕС развивался интенсивный политический диалог. "Было организовано множество мероприятий, осуществлен ряд программ. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в марте впервые посетила Ереван", - отметил Свитальский. По его словам, важной также была состоявшаяся в ноябре в Ереване неформальная министерская встреча Восточного партнерства. Он выразил надежду на то, что сотрудничество в 2017 году не только продолжится, но и выйдет на качественно новый уровень. "ЕС продолжит оказывать Армении помощь в улучшении бизнес-среды, борьбе с коррупцией, защите прав человека, развитии судебной системы", - заверил Свитальский.