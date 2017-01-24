Армения и “Росатом” проведут переговоры по ядерной безопасности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров по протоколу между "Росатомом" и ведомствами Армении по мерам выполнения обязательств в сфере ядерной и радиационной безопасности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о заключении Протокола между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении и Государственным комитетом по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении по реализации практических мер по выполнению обязательств, предусмотренных соглашением между правительством РФ и правительством Армении об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности от 7 октября 2015 года", — говорится в документе, передает РИА Новости. Соглашения об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности подписываются соседствующими странами, на территории которых эксплуатируются ядерные энергетические установки, напоминает РИА Новости.