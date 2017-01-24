/АРКА/. Проверки в сети супермаркетах "SAS" в Ереване не имеют политического контекста, а являются следствием уклонения от выплаты штрафа, пишет газета "Паст" (Факт). "Налоговые органы обнаружили незарегистрированных сотрудников, которые работали во всех пяти магазинах. Были зафиксированы также многочисленные случаи не выдачи чеков контрольно-кассовых аппаратов. Огромные несоответствия обнаружены в показаниях на кассах и в компьютерах", - пишет издание, добавив, что сеть супермаркетов была оштрафована на 20 млн. драмов. Как стало известно изданию, сеть супермаркетов "SAS" не выполнила решение суда и не выплатила сумму штрафа, из-за чего вновь начались проверки. На прошлой неделе в СМИ появилось сообщение о том, что в Ереване были закрыты два супермаркета сети "SAS".Супермаркеты были закрыты в результате налоговой проверки, проведенной Комитетом по госдоходам Армении. Сеть супермаркетов "SAS" входит в " SAS group", принадлежащей депутату парламента от Республиканской партии Армении (РПА) Артаку Саркисяну.