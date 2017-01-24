Трамп обрушит нефтяной рынок

США под руководством Дональда Трампа намерены прекратить закупать нефть из стран ОПЕК, что вызывает обеспокоенность нефтяного картеля. Если команде Трампа удастся реализовать все свои инициативы, направленные на рост добычи в Штатах и фактический запрет на импорт нефти, нефтяной рынок ждут новые потрясения. Предложение вновь будет значительно превышать спрос, что не только обесценит усилия ОПЕК и других производителей, но и приведет к новому витку ценовых войн. Страны ОПЕК начали консультации в связи с новой энергетической политикой США, заявленной администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо. При этом он отметил, что для картеля важно выждать, чтобы оценить, как новая политика Штатов будет реализована. В программном заявлении администрации нового президента США говорится, что при Дональде Трампе страна намерена добиться энергетической независимости от ОПЕК, сократить регулирование в энергетике и произвести «революцию» в сфере добычи шельфового газа и нефти. «ОПЕК дочиста высасывает деньги из наших кошельков», — заявил Трамп на прошлой неделе. При собственной добыче США в районе 9 млн баррелей в день суточная загрузка американских нефтеперерабатывающих заводов, по данным Argus, составляет около 16,6 млн баррелей. Связано это с тем, что по большей части в Америке добывается «легкая» нефть, продукты из которой (средние дистилляты и различные виды нафты) в Штатах мало востребованы и поэтому отправляются на экспорт. Для собственного же потребления США используют нефтепродукты, полученные из более дешевой «тяжелой» нефти, поставляемой другими производителями. По данным американской Energy Information Administration, США в 2016 году импортировали около 7,8 млн баррелей в сутки, причем порядка 41% приходилось на поставки из стран ОПЕК (в первую очередь из Саудовской Аравии и Венесуэлы). Из независимых производителей больше всех в Штаты поставляет Канада (также около 41%). Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин говорит, что если все меры, запланированные администрацией Трампа, будут реализованы, у Штатов есть хорошие шансы как минимум значительно снизить зависимость от поставок из стран ОПЕК и от импорта нефти в целом. Речь идет о поощрении и субсидировании внутренней добычи, расширении экспорта и даже введении заградительных пошлин на ввоз нефти. «Если все это будет реализовано, на мировом рынке опять окажется больше нефти, чем нужно, вырастет навес предложения над спросом, с которым ОПЕК уже ничего не сможет сделать, — предупреждает Крутихин. — Это означает начало новых ценовых войн, демпинг в борьбе за долю рынка, что пагубно скажется для стран, «сидящих на сырьевой игле». Кстати, глава Счетной палаты Татьяна Голикова в середине января говорила, что, несмотря на положительные сдвиги в экономике, Россия все еще «сидит» на той самой «нефтяной игле». Таким образом, реализация планов Трампа может нивелировать эффект, которого удалось добиться ОПЕК и независимым производителям (в том числе России), заключив соглашение об ограничении добычи. Газета.ру