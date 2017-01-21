Программа строительства солнечных станций будет представлена на инвестиционном форуме в Ереване

/АРКА/. Программа строительства солнечных станций промышленного значения будет представлена на инвестиционном форуме в Ереване, сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Перед объявлением в феврале международного конкурса на строительство солнечных фотовольтных станций промышленного значения 25-27 января в Ереване будет организован инвестиционный форум, в рамках "Недели энергетики-2017". Его целью станет обсуждение возможности привлечения инвестиций для строительства этих станций, основным критерием станет предлагаемый (минимальный) тариф. Ожидается активное участие иностранных и местных инвесторов, международных финансовых организаций. В конце прошлого года правительство Армении одобрило инвестиционную программу строительства солнечных фотовольтных станций, общая стоимость которой составляет $129 млн. В рамках программы планируется построить в разных областях Армении станции с производственной мощностью до 110 МВт. Для двух районов из шести, где будут расположены солнечные фотовольтные станции, испанская консалтинговая компания "Ариес Инженериа" разработала и представила технико-экономические обоснования. Речь идет об общинах Масрик и Даштадем, расположенных в Гегаркуникской и Арагацотнской областях. Продолжается работа по составлению ТЭО для четырех районов. Ранее премьер-министр Армении заявил, что Армения намерена привлечь инвестиции в размере $400-500 млн. в 2017 году на проекты в сфере гидроэнергетики и внедрения в стране солнечных станций. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян, в свою очередь, заявлял, что уже подготовлены ТЭО инвестпроектов по двум территориям - Масрик (мощностью в 50 МВт) и Даштадем (мощностью в 10 МВт) и планируется объявить тендер на строительство солнечных станций. В дальнейшем планируется исследовать возможность применения накопительных станций, а также установки четырех солнечных фотовольтных станций - Масрик-2, Мердзаван, Талин, Гагарин, которые будут значительно меньше по своей мощности и производственным возможностям.