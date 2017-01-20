Виды деятельности, освобожденные от налогов в Армении

/АРКА/. С 1 января 2017 года в Армении вступил в силу закон "О налоговых льготах для самозанятых лиц". Согласно положениям закона, ряд видов деятельности, осуществляемых самозанятыми лицами, освобождается от налогов. Агентство "АРКА" представляет перечень видов деятельности, а также условия, при наличии которых действуют налоговые льготы. Кто может воспользоваться льготами? Льготами могут воспользоваться те самозанятые лица, чья выручка по линии всех видов деятельности - поставляемых товаров, предоставленных услуг и выполненных работ (за исключением тех тех работ, где они являлись наемными работниками) за предыдущий календарный год не превысила 9 млн. драмов. А также те, кто в своей деятельности не использует труд не являющихся частными предпринимателями иных физических лиц. Льготы предоставляются тем, кто не является стороной договора о совместной деятельности (за исключением производства в сфере сельского хозяйства) и тем, чья деятельность осуществляется исключительно на одном рабочем месте (за исключением тех случаев, когда род занятия не предполагает постоянного местонахождения). Какие предоставляются льготы? Самозанятые лица, деятельность которых подпадает под вышеуказанные категории, освобождаются от всех налогов в государственный бюджет Армении, кроме таможенного налога, налога на добавленную стоимость за импортированные в страну товары и акцизного налога. Они также продолжают платить налог на землю и собственность. Виды деятельности, освобожденные от налога Налоговые льготы получают самозанятые лица, которые по заказу населения производят и ремонтируют обувь, кожгалантерею и аналогичную продукцию, одежду, головные уборы, ковры, деревянные изделия, мебель, недорогие украшения, осуществляют ремонт и программное обеспечение компьютерной техники, телевизиров, стиральных машин, кондиционеров и другой бытовой технки, ремонт велосипедов, инвалидных колясок, других предметов личного пользования, хозяйственной или декоративной керамики, фарфора, шифера, часов, измеряющих время приборов, музыкальных инструментов. Освобождаются от налога также те, кто организует обучение узкоспециальными предметами, языкам, занимается репетиторством, обучает танцам, пению, исполнительскому искусству, творческой деятельности, гимнастике и спорту, оказывает услуги тамады, а также услуги в частных домашних хозяйствах, работает в кузнице, предоставляет гостиничные услуги, сдавая гостевые дома. Как получить налоговые льготы? Самозанятые лица, удовлетворяющие требованиям закона, представляют в налоговый орган по месту учета заявление для получения дающей право на освобождение от налогов лицензии и на ее использование. Заявление представляется на определенный период осуществления деятельности (от календарного месяца до года).