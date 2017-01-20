Иран вводит серьезнейшие таможенные льготы для Армении

Иран сократил гарантийный тариф для временно въезжающих из Армении на территорию ИРИ автомобилей более чем на 400 долларов (США). Об этом сообщает Panorama.am со ссылкой на иранское информационное агентство МЕХР. Таможенная служба Исламской Республики Иран приняла решение сократить установленный ранее в размере 500 долларов (США) гарантийный тариф для временно въезжающих из РА на территорию ИРИ автомобилей до 90 долларов. Как сообщают в Таможенной службе Ирана, в настоящее время документирование осуществляется на контрольно-пропускном пункте Нордуз.