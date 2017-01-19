Переговоры с российской компанией "Газпром экспорт" оказались в Грузии предметом горячих дебатов. От грузинских властей требуют обнародовать подробности достигнутого на прошлой неделе соглашения, которое предусматривает переход на денежную оплату за транзит российского газа в Армению. До последнего времени российская компания платила за транзит не деньгами, а сырьем, отдавая Тбилиси 10% всего газа, транспортируемого в Армению по грузинской территории. По словам экспертов, это было более выгодно для грузинской стороны, чем денежная форма оплаты, хотя большая часть топлива поступает в Грузию из Азербайджана. Кроме того, неизвестны детали нового соглашения, что вызвало шквал критики в адрес правительства страны со стороны представителей оппозиции и неправительственного сектора. На фоне этой критики в среду вечером министру энергетики страны Кахе Каладзе пришлось повторно делать заявление для СМИ. "При помощи этого соглашения мы сохранили ту же степень энергетической независимости, транзитную функцию страны в регионе и стабильное развитие. Изменилась лишь форма оплаты", - заверил журналистов министр. Новые условия О том, что договоренность о переходе на денежную форму оплаты за транзит российского газа через Грузию достигнута, стало известно на прошлой неделе, после очередной встречи Каладзе с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В заявлении, опубликованном на сайте российской компании 13 января, отмечается, что в мировой торговле газом оплата сырьем не применяется, и российская сторона предложила "перейти на расчеты за услуги по транспортировке газа в денежной форме на базе ставок, применяемых в странах ЕС". "В соответствии с достигнутыми договоренностями, российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 гг. в объемах 2,0 — 2,2 млрд. куб.м в год, а также поставку газа в Грузию на гибких условиях, по цене на 30 долларов США за 1000 куб.м ниже, чем в 2016 году", - отмечается в заявлении. О том, что российская сторона настаивает на переходе к денежной форме расчета за транзит, в министерстве энергетики Грузии заявляли и в прошлом году, но впоследствии была оформлена договоренность о сохранении оплаты транспортировки газа в Армению в прежнем виде. Срок соглашения, подписанного в прошлом году, истек 31 декабря прошлого года. В этот раз новое соглашение, по словам Каладзе, заключается сроком на два года. При этом в 2017 году частично сохраняется оплата за транзит сырьем, а со следующего года стороны уже полностью перейдут на денежную форму расчета, говорит министр. "В случае необходимости, если нам будут нужны дополнительные объемы, так как потребление природного газа растет, цена будет 185 долларов США вместо 215 долларов США", - заявил Каладзе 11 января после заседания правительства, на котором, по его словам, было принято решение об оформлении соглашения. Власти заявляют, что достигнутая договоренность является оптимальным решением, так как требование о переходе на денежный расчет за услуги транспортировки газа через Грузию российская сторона выдвигает не первый год, и возможности договориться о сохранении прежних условий об оплате транзита сырьем уже попросту не было. В правительстве уверяют, что зависимость Грузии от российского газа в дальнейшем не увеличится и основным поставщиком газа по-прежнему останется стратегической партнер Грузии - Азербайджан. В ведомстве не говорят о том, сколько "Газпром экспорт" собирается платить Тбилиси за транзит газа, ссылаясь на то, что подобная информация не может быть обнародована, так как является коммерческой тайной. При этом в министерстве отмечают, что у Грузии нет обязательства тратить деньги, полученные за транзит, именно на закупку российского газа. "Нет Газпрому!" Пока министр энергетики проводил брифинг, у здания правительственной канцелярии в Тбилиси проходила акция протеста, на которой в знак протеста против соглашения светилась надпись #NOTOGAZPROM. На митинге, организатором которого стала платформа "Защити Свободу", собрались несколько десятков человек, но, по их словам, эта акция является лишь предупредительной и в будущем, если протест не будет услышан властями, протесты станут более масштабными. "Мы протестуем против того же, что и в прошлом году - против увеличения энергозависимости от "Газпрома". У грузинского правительства есть все рычаги для использования выгодной ситуации в нашу пользу, но почему-то оно все равно идет на уступки России", - заявила журналистам одна из организаторов акции Тамар Черголеишвили. В оппозиционном Едином национальном движении соглашение с российской компанией назвали "кабальным" и противоречащим интересам страны, потребовав обнародовать его детали. Однако критикуют новое соглашение не только представители оппозиции. По мнению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, оформление такой договоренности ухудшает положение в энергетическом секторе Грузии и вредит политическим и экономическим интересам страны. Такое заявление сделала во вторник пресс-секретарь президента Эка Мишвеладзе. Она отметила, что Маргвелашвили обращал внимание на важность вопросов, связанных с "Газпромом" еще в 2015 году, а во время своего ежегодного выступления в парламенте в начале прошлого года подчеркивал, что переговоры с российской компанией должны проходить прозрачно. "В ходе всего процесса президент отмечал, что договоренность с "Газпромом" является больше, чем просто бизнес-сделкой. Это вопрос безопасности, внешней политики, геополитики, и только после этого - энергетики и экономики", - заявила Мишвеладзе. По ее словам, президент призывает депутатов усилить надзор за соглашением и предложить план минимизации потенциальных рисков. "Непрозрачное" соглашение С тем, что достигнутая с "Газпром экспортом" договоренность противоречит интересам страны, соглашается и часть неправительственного сектора. Более 80 организаций - членов Национальной платформы Грузии, форума гражданского общества Восточного партнерства - распространили заявление, в котором отмечается, что в результате достигнутого соглашения, Грузия теряет значительные объемы газа, которые она прежде получала в форме оплаты за транзит. Кроме того, позиция России в связи с оплатой транзита усиливается, в результате чего у нее появляется больше возможностей для давления на Грузию в будущем, считают НКО. Недовольство гражданского сектора вызывает и непрозрачность переговоров, а также недостаток информации о достигнутом соглашении. "Договор непрозрачный, мы не знаем точно, какие условия были обговорены, но точно знаем, что они намного хуже, чем в прежнем договоре, с точки зрения как формы оплаты, так и вознаграждения за транзит", - говорит председатель Национальной платформы Грузии Каха Гоголашвили. По его словам, апелляции к международной практике в этом случае не уместны, так как речь идет о государстве, которое оккупирует 20% территории Грузии и само использует дискриминационные подходы в области энергетики. "Россия использует энергетическую политику как оружие политического давления на страны, поэтому это вопрос безопасности. Если раньше мы в любом случае получали 10% от транспортируемого через Грузию в Армению газа, то теперь Россия взамен будет предлагать покупать этот газ, которого будет нам не хватать. А если Россия будет опаздывать с оплатой за транзит или вообще платить не будет, нам будет очень трудно на нее как-то воздействовать", - отметил Гоголашвили в интервью Би-би-си. Однако представители правящей партии не согласны с высказываемой в адрес правительства критикой и уверены, что в ходе переговоров грузинской стороной был найден оптимальный выход. Сам же министр энергетики, выступая на брифинге в среду, назвал заявления, которые звучат в последние дни в связи с достигнутым соглашением, политической демагогией и истерией. По его словам, правительство в ходе переговоров предприняло рациональные и правильные шаги, а общественности была предоставлена исчерпывающая информация по поводу достигнутого соглашения. "О соглашении, оформленном с "Газпромом", была предоставлена исчерпывающая информация посредством СМИ. Были также проведены консультации с администрацией президента, экспертами и неправительственными организациями", - заявил Каладзе.