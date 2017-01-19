Граждане РФ смогут посетить Армению по внутренним паспортам уже к лету

/АРКА/. Граждане России смогут посетить Армению по внутренним паспортам уже к лету, сказал в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян после заседания правительства. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией. Как пояснил замминистра, изменениями предусматривается, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним паспортам. "Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на повышение турпотока из России в Армению", - сказал Кочарян. По его словам, процедура изменений будет осуществлена в ближайшее время посредством обмена нотами. "После этого обе стороны должны уведомить о завершении всех внутригосударственных процедур и изменения вступят в силу. Думаю, что до лета мы завершим все процедуры", - сказал Кочарян. Премьер-министр Армении Овик Абрамян в сентябре 2015 года в ходе заседания правительства предложил рассмотреть вопрос предоставления гражданам России возможности посещать Армению по внутренним паспортам, что поспособствует развитию туризма, поскольку, по данным премьера, лишь 10% граждан РФ имеют загранпаспорта. Премьер посчитал необходимым проработать вопрос с Россией в рамках ЕАЭС и найти решение для облегчения россиян въезда на территорию Армении.