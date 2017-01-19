Армянские грузоперевозчики рассказали министру транспорта о проблемах при доставке товаров в Европу

/АРКА/. Представители армянских экспедиторских компаний на состоявшейся в среду встрече с министром транспорта, связи и информационных технологий Армении Вааном Мартиросяном рассказали о главных препятствиях, возникающих в процессе доставки грузов в Европу. Как сообщает пресс-служба Минтранса, грузоперевозчики отметили, что проблемы возникают, в основном, в процессе предоставления виз водителям и по линии международного страхования грузов. В качестве одного из приоритетных был затронут вопрос регулярного закрытия КПП "Верхний Ларс" из-за погодных условий. Мартиросян рассказал, что в ходе рабочего визита в Грузию детально обсудил этот вопрос с коллегами, достигнуты договоренности с грузинскими коллегами. Они заверили, что прилагают все усилия по расчистке дороги от снега и ускорения оформления документов на пограничных пунктах. Министр пообещал проявить последоватепьность в разрешении данных проблем и выразил готовность при возникновении любых препятствий встретиться с экспедиторскими компаниями и выслушать их. В ходе встречи было обсуждена также возможность внедрения порядка лицензирования экспедиторских организаций.