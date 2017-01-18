Армянский и американский банки подписали важное соглашение

/АРКА/. Армения может привлечь миллиарды долларов в качестве вложений из США, сказал в среду председатель директората - генеральный директор Америабанка Артак Анесян, после церемонии подписания меморандума с американским банком. Председатель директората - генеральный директор Америабанка Артак Анесян и вице-президент американского Golden State Bank Виген Алекс Овсепян подписали в среду в Ереване меморандум о сотрудничестве, согласно которому жители Армении и Калифорнии смогут взаимно использовать банковские услуги. "Мы ожидаем, что благодаря подписанному соглашению сможем привлечь значительные инвестиции из Калифорнии в Армению. С учетом проживающей там армянской диаспоры, данный потенциал огромен – речь может идти о миллиардах долларах", - уточнил Анесян. По его словам, армянская сторона должна сформировать у своих американских соотечественников чувство уверенности в том, что финансовый рынок и экономика Армении привлекательны для вложений с точки зрения доходности. Он пояснил, что в случае решения проблемы доверия, предоставления консалтинга по юридическим, правовым и налоговым вопросам, Армения сможет привлечь существенные инвестиции и достичь серьезных результатов. При этом Анесян не исключил, что данные вложения могут быть осуществлены как в виде благотворительных программ, так и в виде банковских вкладов, процентные ставки по которым в Армении несравнимо выше, чем в США. В свою очередь, вице-президент американского Golden State Bank Виген Алекс Овсепян отметил, что подписанное сегодня между банками соглашение позволит решить ряд сложностей в вопросе привлечения инвестиций в Армению. При этом калифорнийский банк выступит гарантом данных отношений. "И речь идет не только об инвестициях, но и возможности осуществления вкладов в Армении. Причем, помимо армян, такая возможность появится и у тех, у кого нет прямых связей с Арменией, но кто хотел бы делать вложения в стране", - сказал Овсепян, добавив, что это также упростит трансфертные операции и позволит зарегистрировать существенный приток инвестиций в Армению.