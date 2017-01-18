Новые технические требования будут разработаны в отношении малых ГЭС Армении

/АРКА/. Уровень технической обеспеченности действующих в Армении малых ГЭС довольно низок, что негативно сказывается как на производстве электроэнергии, так и на эффективности использования водных ресурсов. С учетом этого в рамках Концепции развития гидроэнергетики Армении, одобренной правительство в конце прошлого года, планируется установить также технические критерии, которые создадут условия для исправления ситуации, сообщает пресс-служба Минэнерго республики. По словам начальника управления возобновляемой энергетики и энергосбережения Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айка Бадаляна, на многих малых ГЭС в республике установлено не лицензированное и сравнительно дешевое оборудование, импортированное, в основном, из России, Китая и ЕС. Для использования данного оборудования в Армении нет национальных стандартов и технических требований. Вопрос обеспечения технических требований, предъявляемых к устанавливаемому на малых ГЭС оборудованию, в настоящее время находится в поле технического регулирования ЕАЭС и обсуждается со странами-членами Союза. Экономической комиссии ЕАЭС было предложено утвердить технические требования в отношении оборудования, устанавливаемого на новостроящихся, модернизируемых и перестраиваемых малых ГЭС с применением международных стандартов. Ожидается, что принятие технического регламента позволит в среднесрочной перспективе улучшить эксплуатацию малых ГЭС, а в долгосрочной - обеспечить их стабильное развитие. Тем самым будет существенно повышена стабильность и безопасность энергосистемы Армении, а потребителям будет поставляться электроэнергия, производимая с минимальным воздействием на окружающую среду. Бум строительства малых ГЭС в Армении начался с 1999–2000 годов. Этому способствовал льготный тариф на отпускаемую электроэнергию в размере 17,2 драма за 1 кВт.ч без НДС. По данным Минэнерго, по положению на 1 октября 2015 года электроэнергию в стране производили 173 малых ГЭС, суммарная установленная мощность которых составляла около 300 МВт, а годовая проектная выработка электроэнергии - 857,2 млн. кВт.ч. По данным Комиссии по регулированию общественных услуг Армении, в 2015 году на долю малых ГЭС пришлось около 13% генерации электроэнергии в стране.