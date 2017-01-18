Как Казахстан и Киргизия в рамках ЕАЭС спорят из-за молока и мяса

Несмотря на тесное взаимодействие экономик обеих стран, между Казахстаном и Киргизией периодически возникает напряженность по тем или иным вопросам: от энергетики до таможенных пошлин. На сегодняшний день возникли трения по поводу киргизской сельскохозяйственной продукции, идущей транзитом через Казахстан. Причиной спора послужили правила, установленные внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Фактически сразу после присоединения Киргизии к ЕАЭС в августе 2015 года на казахстанско-киргизской границе были ликвидированы таможенные посты и отменен фитосанитарный контроль. Однако с 1 января 2017 года Казахстан ввел ограничение на доставку киргизской мясной и молочной продукции в Россию и на Запад. Теперь транзит разрешен лишь железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах. Перевозки автотранспортом запрещены. Cложности ветеринарного контроля Казахстанская сторона утверждает, что вынуждена исключить возможность транзитных перевозок авиа- и автомобильным транспортом, поскольку в рамках ЕАЭС был упразднен ветеринарный контроль на казахстанско-киргизской границе. Это привело к тому, что киргизская продукция, несоответствующая установленным на территории ЕАЭС ветеринарным и санитарным нормам и стандартам, стала поступать на казахстанский рынок. По словам вице-министра сельского хозяйства Казахстана Гульмиры Исаевой, новый подход поможет предотвратить перенос опасных вирусов и распространение болезней, таких как ящур, представляющих угрозу для людей, на территорию Казахстана. Но Киргизия, которая весьма зависима от партнеров по экономическому союзу, в полной мере ощущает "экономический дискомфорт". Экспортеры из Киргизии, реализующие свою продукцию в Алма-Ате, рассказали DW, что запрет на автоперевозки привел к тому, что сотни дальнобойщиков уже остались без работы. В то же время, по словам вице-премьер-министра Киргизии, председателя Совета Евразийской экономической комиссии Олега Панкратова, за годы независимости система ветеринарного контроля в стране была фактически полностью разрушена. Власти республики в срочном порядке пытаются ее восстановить, но сделать это Бишкек пока не в состоянии - нет ни денег, ни кадров. Поэтому и меры, которые необходимо было принять еще до вступления в ЕАЭС, по-прежнему остаются лишь на бумаге. Убойный вопрос По словам главы госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии Калысбека Жумаканова, проблема не только в отсутствии специализированных лабораторий. В Киргизии, также как и во многих странах мира, запрещен подворный убой животных. И если предприниматель хочет реализовать мясо, он должен обратиться в специальные убойные пункты, которые в свою очередь должны быть зафиксированы в едином реестре ЕАЭС. Но в Киргизии, по словам чиновника, лишь одно предприятие соответствует всем международным стандартам и требованиям ЕАЭС. Между тем, по информации Олега Панкратова, поставки сельскохозяйственных товаров в Казахстан и Россию являются важнейшей статьей экспорта Киргизии, но далеко не все компании имеют право экспортировать свою продукцию. Товары, подлежащие ветеринарному контролю, в Россию разрешено экспортировать лишь 15 компаниям, в Казахстан - восьми. Остальные вынуждены сбывать свой продукт на местном рынке, либо везти к соседям контрабандным путем. Между тем, по данным казахстанских госорганов, в 2016 году в РФ была осуществлена поставка 121 партии готовой молочной продукции, а в Казахстан - 939 партий. Что, по мнению казахстанских экспертов, говорит о том, что большая часть транзитных товаров оседает на казахстанском рынке. Контролировать железнодорожные перевозки проще Казахстанские эксперты сходятся во мнении, что запрет на автомобильные перевозки объясняется желанием Астаны пресечь контрабандные поставки киргизских продуктов на рынки Казахстана. "Контролировать железнодорожные перевозки гораздо проще. Поэтому и было сделано все, чтобы идущие транзитом товары не оставались в стране", - отметил DW казахстанский экономист Магбат Спанов. Впрочем, в данном вопросе Казахстан все же пошел навстречу киргизским предпринимателям. По словам президента "КТЖ-Грузовые перевозки" Оралхана Кулакова, киргизские производители смогут перевозить свою продукцию по железным дорогам на территории Казахстана (протяженностью 2021 км) по тарифам, которые почти в три раза ниже средних по стране. Стоимость перевозок в рефрижераторном вагоне снижена с 5 155 долларов до 1 820 долларов США. Потери снижения тарифов казахстанские железнодорожники рассчитывают компенсировать за счет роста объемов перевозок киргизской продукции. Все дело в конкуренции Существует и иной взгляд на казахстанско-киргизский конфликт. По мнению Магбата Спанова, экономические установки Казахстана во многом определяются интересами, присущими "олигархическому монополизму", не особенно заинтересованному в реальной конкуренции с соседями и направленному, в первую очередь, на попытку сохранить свои доходы. Аналогичной точки зрения придерживается и экономист Петр Своик, который отметил DW, что данная позиция Астаны по вполне понятным причинам не отвечает интересам населения, которое предпочитает покупать на рынке качественные товары подешевле. "Под требование Астаны ловко подводятся нормативные основания. И быть может это правильно, с точки зрения сохранения местного бизнеса. Но вот я каждую неделю езжу на один из алматинских базаров, где до недавнего времени стояли предприниматели из Киргизии и реализовывали свою продукцию. Вот уже третью неделю их ряды пустуют. А товары их были - не в пример местным - качественнее и дешевле", - рассказал эксперт. Казахстанские эксперты отмечают, что обострение конфликтной ситуации в конечном итоге ведет к многочисленным просчетам, от которых проигрывают обе страны. Тогда как координация усилий обеих сторон и любая интеграция во многом лучше, нежели бесконечная конфронтация.