«Газпром» выставил счет «Нафтогазу» на $5,3 млрд

«Газпром» потребовал от «Нафтогаза» $5,3 млрд за невыбранный во втором—четвертом кварталах прошлого года газ. Счет должен быть оплачен в течение десяти дней «Газпром» выставил «Нафтогазу» за прошлый год счет в $5,3 млрд на оплату газа, невыбранного в 2016 году по правилу «бери или плати», сообщается в поступившем РБК пресс-релизе российской компании. Речь идет о газе, невыбранном во втором—четвертом кварталах 2016 года. Счет должен быть оплачен в течение десяти дней, подчеркнули в «Газпроме». Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. «Год закончился, вот и выставляем счет», — сообщил РБК пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов, отвечая на вопрос о причинах выставления в середине января текущего года счета «Нафтогазу». Куприянов уточнил, что в первом квартале 2016 года для «Нафтогаза» действовали условия «зимнего пакета» продаж газа и действовало соглашение о том, чтобы в этот период контрактное условие «бери или плати» к поставкам газа на Украине не применялось. 29 сентября 2015 года, как пояснил представитель Миллера, в целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию Украины с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года был подписан обязывающий протокол между Минэнерго Украины, Минэнерго России и Европейской комиссией и соответствующее дополнение №35 к контракту на поставку газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Соглашение заключалось на зиму 2016 года исходя из необходимости создания условий бесперебойного транзита российского газа в Европу, подчеркнул Куприянов. Реакции «Нафтогаза» в ответ на выставление счета пока не поступало, отметил пресс-секретарь главы «Газпрома». Представитель «Нафтогаза» на запрос РБК пока не ответил.

