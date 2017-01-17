Грузинские НПО требуют огласить детали соглашения Грузии с компанией «Газпром»

80 неправительственных организаций обратились к правительству Грузии с посланием, в котором требуют обнародовать детали контракта, оформленного с компанией «Газпром» по поводу транзита газа в Армению через Грузию. «Вопрос договора такого типа между Грузией и Россией не может быть рассмотрен только в рамках коммерции, так как Россия оккупировала нашу страну», — заявила исполнительный директор Центра исследования экономической политики Нино Эвгенидзе в интервью телекомпании «Рустави-2». Гражданский сектор в своем послании правительству указывает на риски, которые может принести изменение условий договора с российской компанией. «Непонятно, когда нам говорят, что этот договор является коммерческой тайной. И это при том, что Россия является оккупантом. Это капитулянтское соглашение, которое наносит ущерб Грузии», — заявил журналистам председатель национальной платформы гражданского общественного форума Восточного партнерства Лаша Тугуши. Как уже сообщалось, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на прошлой неделе объявил, что после трех раундов переговоров с компанией «Газпром-экспорт» грузинская сторона согласилась подписать соглашение, согласно которому, стоимость транзита российского газа в Армению через территорию Грузии будет оплачиваться не газом, как это было до этого, а в денежной форме. Сумма, которую Грузия будет получать за транзит газа по магистральному газопроводу в Армению, была объявлена коммерческой тайной. При этом в правительстве признают, что эта сумма меньше чем стоимость тех 10%, которые Грузия получала ранее согласно старому контракту. Ряд экспертов уже заявили, что таким образом Грузия ставит себя в зависимое положение и уже не сможет повлиять на решение России отказаться от продажи газа в случае необходимости. Представители оппозиции назвали договор с «Газпромом» «предательским» и «капитулянтским». "Новости-Грузия"