Евразийской валюты пока не будет - но будет евразийский финансовый регулятор

Вопрос о единой евразийской валюте пока не обсуждается. Об этом заявила журналистам 16 января член Коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по макроэкономике и основным направлениям интеграции Татьяна Валовая. О том, что спешить с этим не нужно, показывает опыт евро. Хотя в ЕС, в отличие от ЕАЭС, были предпосылки и потребность для введения единой валюты, но очень многое им пришлось создавать уже постфактум - в том числе согласованное финансовое регулирование. Именно о нём и хочет позаботиться Евразийская комиссия. К 2025 г есть цель гармонизовать национальные финансовые системы. В идеале предполагается, что коммерческие банки одной из республик ЕАЭС смогут свободно работать во всех остальных, а повторной лицензии на это не потребуется. Согласовывать финансовую политику будет наднациональный регулятор. Причём он не отменит регуляторов национальных, подчеркнула она.