Цены на недвижимость в Армении не изменились

/АРКА/. В ноябре 2016 года в Армении было совершено 15018 сделок с недвижимостью, что на 5,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете Государственного комитета кадастра недвижимости Армении. При этом, число сделок за ноябрь по сравнению с показателем за октябрь увеличилось на 1,6%. Наибольшее число сделок с недвижимостью в отчетный период было зарегистрировано в Ереване – 36,8% от общего количества, а наименьшее - в Вайоцдзорской области – 3,4%. В то же время в Котайкской области республики в ноябре было зарегистрировано 10,8% от общего числа сделок, в Араратской – 6,7%, Армавирской – 7,9%, Гегаркуникской – 6,4%, Лорийской - 7,6%, Ширакской – 6,4%, Сюникской – 4,5%, Арагацотнской – 5,5%, а в Тавушской – 4%. Согласно данным Госкадастра, из зарегистрированных в ноябре операций с недвижимостью 27% пришлось на долю сделок по отчуждению недвижимости, 17,4% составили сделки по первичной регистрации недвижимости. Помимо этого, 12,4% от общего числа зарегистрированных в Армении в ноябре сделок пришлось на долю наследования, 11,7% составили сделки по залогу, 4,1% - сделки по аренде недвижимости, 27,4% - других государственных регистраций. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилплощади в многоквартирных домах в Ереване в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем почти не изменилась, сообщается в отчете Государственного комитета кадастра недвижимости Армении. Согласно сообщению, самые высокие цены в отчетный период зарегистрированы в столичном административном округе Центр – 428,25 тыс. драмов за квадратный метр, самые низкие – в округе Нубарашен – 157,60 тыс. драмов. Средняя стоимость квадратного метра жилплощади в многоквартирных домах в областях также осталась неизменной. При этом, самые высокие цены за квадратный метр жилья в областях зарегистрированы в Цахкадзоре (292,4 тыс. драмов), самые низкие – в Дастакерте и Шамлуге (8 тыс. драмов). ($1 – 485,68 драма).