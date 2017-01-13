Премьер Армении не считает целесообразным реализацию проекта строительства транспортного коридора “Север-юг” путем увеличения внешнего долга

  • Lragir.am
  • Бизнес - 13 Января 2017, 16:38
Реализация  проекта строительства международного транспортного коридора “Север- Юг” путем увеличения внешнего долга не является наилучшим решением. Об этом, как передает “Арменпресс”, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.  на встрече с журналистами в четверг.

“Дорога” Север-Юг” является очень важной для нас. Если мы начали ее строить, то должны довести дело до конца. Однако осуществление проекта строительства коридора “Север-Юг” путем увеличения внешнего долга не наилучшее из решений. Мы обсуждаем другие варианты”,- сказал премьер- министр Армении.

По его словам, в настоящее время  правительство Армении пытается найти  варианты продолжения строительства коридора “Север-Юг” при сотрудничестве с частным сектором.

Самое читаемое