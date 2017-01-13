Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" за январь-декабрь 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 11%, составив 2 105 540 пассажиров, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. Рост пассажиропотока в аэропортах Армении за истекший год составил 10,4% по сравнению с 2015 годом. "Как и прогнозировалось, пассажиропоток в 2016 году в аэропорту "Звартноц" пересек отметку в 2 млн. человек. Тем самым зарегистрированный показатель является самым высоким с 1992 года", - отмечается в сообщении. При этом в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2015 в аэропорту "Звартноц" зарегистрирован рост пассажиропотока на 23,4%. За 2016 год из Еревана отбыли 1 048 153 пассажира и прибыли 1 057 387 человек, в 2015 году эти показатели составляли, соответственно, 944 373 и 935 294 человек. За отчетный период объем грузоперевозок через ереванский аэропорт "Звартноц" составил 18 269 тонн грузов, что на 80,4% больше, чем за 2015 год. В аэропорту "Звартноц" в истекшем году было произведено 9266 взлетов и посадок, данный показатель на 2,8% больше, чем в 2015 году. "Пассажиропоток в аэропорту "Ширак" города Гюмри, задействованном после восьмимесячного перерыва, составил 12 421 пассажир, а объем грузоперевозок - 4,2 т грузов. Пассажиропоток за декабрь составил 2557 человек", - отмечается в сообщении.