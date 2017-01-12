Центр стратегических инициатив правительства открылся в Ереване

/АРКА/. Церемония открытия Центра стратегических инициатив правительства Армении состоялась в четверг в Ереване в присутствии премьер-министра Карена Карапетяна. "Центр должен разрабатывать долгосрочную стратегию развития экономики. Он будет действовать на принципах общественно – частного партнерства, и я уверен, что станет площадкой, где с участием частного сектора мы сможем говорить о наших реформах, стратегиях" ,- заявил Карапетян на открытии центра. Исполнительным директором центра является советник премьер-министра Александр Хачатурян. Глава правительства, заявил, что возлагает на него и его команду (пока состоящую из шести человек) большие надежды. "Желаю центру успехов, амбициозных, агрессивных, в хорошем смысле слова, программ и всего наилучшего" ,- добавил премьер. По словам Хачатуряна, Центр будет финансироваться из госбюджета Армении, средств международных донорских организаций и частных пожертвований. Первое пожертвование, как отметил Хачатурян, сделал Карен Карапетян.