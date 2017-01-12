/АРКА/. В Армении в 2017 году ожидается серьезный рост экономики, экспорта и инвестиций, сказал в четверг журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. По его словам, правительство пересмотрело модель экономического развития, и ставит основной акцент на развитие экономики, основываясь на формирующемся на рынке предложении. "Учитывая небольшие размеры Армении мы ставим акцент на то, что экономика страны должна развиваться за счет наращивания экспорта", - сказал Караян. Представляя прогнозы на 2017 год, министр отметил, что в целом планируется как минимум сохранить темпы роста экспорта, которые были зарегистрированы в 2016 году и даже увеличить их. "Рост темпов ожидается также в сфере инвестиций, для чего в последнем квартале 2016 года были проведены определенные работы, подготовлено соответствующее поле. Также ожидается, что в 2017 году будут зарегистрированы серьезные показатели как экономического роста, так и экономической активности, в том числе промышленности", - сказал Караян. Ранее министр заявлял, что по итогам 2016 года Армения зарегистрирует два экономических рекорда – по росту экспорта и промышленности. Рост экспорта из Армении по итогам 2016 года ожидается в размере 21% по сравнению с 2015 годом, а по итогам четвертого квартала он составит минимум 25%. При этом активизация экспорта привела к значительному росту промышленности, в частности, Армения может завершить 2016 год с рекордным ростом промышленности в 7%. По оценкам Минэкономики, прямые иностранные инвестиции в экономику Армении по итогам 2017 года ожидаются в размере $150-200 млн. По итогам 9 месяцев 2016 года прямые иностранные инвестиции в Армении составили $92 млн. По мнению Караяна, Армении необходим ежегодный экономический рост в 5-6% для повышения доходов населения.