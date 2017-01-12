Всемирный банк рассказал об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»

Дождь. Рабочие места, дешевые госуслуги и социальные выплаты в обмен на широкие полномочия — это основа «общественного договора» между гражданами и властью в России, отмечается в докладе Всемирного банка. Но такой договор дорого обходится бюджету и денег на него больше нет. На открывшемся сегодня Гайдаровском форуме Всемирный банк представил новый доклад о российской экономике — «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста». Доклад назван «комплексным диагностическим исследованием экономики». Один из диагнозов, который ставят эксперты Всемирного банка — грядущие проблемы государства с выполнением общественного договора. Суть общественного договора в России такова: государство обеспечивает рабочие места, предоставляет разнообразные госуслуги и раздает субсидии и иные социальные выплаты. В обмен общество дает власти широкие полномочия на предоставление госуслуг, «роль руководителя и управляющего», говорится в докладе Всемирного банка. Для почти 60 млн человек в России государство — основной источник дохода, указала на презентации доклада заместитель главного экономиста Всемирного банка Ана Ревенга: это 40 млн пенсионеров и порядка 20 млн сотрудников госкомпаний. В госсекторе заняты треть всех официально работающих, напоминает Всемирный банк. Наиболее зависимы от государства люди с низкими доходами — для 40% в этой категории государство благодаря возраставшим в 2000-е годы социальным платежам стало основным источником дохода. Бюджетные выплаты стали одним из ключевых драйверов социальной мобильности — то есть, именно за счёт бюджета значительная часть населения перешла из менее обеспеченной в категорию более высоких доходов. Из-за такой политики последние 10 лет у населения укреплялись ожидания от государства: оно должно обеспечить рабочие места и социальные услуги: например, бесплатную медицину и образование, дешевые услуги ЖКХ. Существующая модель, основанная на прочном влиянии государства на экономическую и социальную политику, опирается на достаточно серьезную политическую поддержку, констатирует в своем докладе Всемирный банк: но в текущих условиях она может со временем ослабнуть, ведь ожидания больше нечем оправдывать. Проблема в том, что бюджет тратил на социальную поддержку в ущерб другим статьям — в первую очередь государство недостаточно инвестировало в инфраструктуру и человеческий капитал, то есть здравоохранение и образование. В итоге «качество и справедливость предоставления таких услуг перестали оправдывать ожидания», заключают эксперты Всемирного банка. Об этом сообщает Дождь.