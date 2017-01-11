Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в ноябре снизилась до 181,4 тыс. драмов

/АРКА/. Среднемесячная номинальная заработная плата в Армении, согласно предварительным прогнозам, в ноябре 2016 года составила 181 375 драмов (379 долларов или 24 411 рублей), что на 0,3% меньше показателя ноября 2015 года, сообщает Национальная статистическая служба Армении. При этом в октябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата, в целом, в стране составляла 181 478 драмов, что примерно на 0,1% меньше показателя октября 2015 года. Самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата в октябре 2016 года была зарегистрирована в Сюникской области – порядка 212,5 тыс. драмов, а меньше всего оплачивалась работа в Арагацотнской области – около 124,4 тыс. драмов. В Ереване среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила порядка 195 тыс. драмов. В то же время в октябре самые высокие зарплаты были зафиксированы в сфере финансовой и страховой деятельности – порядка 381,7 тыс. драмов, информации и связи – порядка 374,9 тыс. драмов, а также в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 349,9 тыс. драмов. Самыми низкооплачиваемыми сферами в Армении стали сфера культуры, развлечения и отдыха, где заработная плата сотрудников составила порядка 113,5 тыс. драмов, сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (порядка 117,5 тыс. драмов), сфера образавания (122,6 тыс. драмов), сфера организации проживания и общественного питания (127 ,4 тыс. драмов). ($1 – 484,71 драма).