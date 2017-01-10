Курс интеграционного развития ЕАЭС на Африку?

По известным политическим причинам, далек тот день, когда Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сможет заключить соглашение о свободной торговле с Европейский союзом (ЕС). Хотя, согласно заявлениям, желание о заключении подобного соглашения в ЕАЭС довольно велико. А пока в ЕАЭС пытаются найти новые страны для заключения соглашения о свободной торговле. Пока что такое соглашение есть только с Вьетнамом. Были сделаны разного рода заявления, связанные с подписанием соглашений с Китаем и Израилем, и «Союз информированных граждан» уже обращался к опасностям создания зоны свободной торговли между Китаем и ЕАЭС. В прошлом году широкое распространение нашла новость об обсуждении соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Параллельно с разговорами о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, говорится также и о заключении подобного соглашения с Сербией. В ЕАЭС настолько велико желание заключить соглашение о зоне свободной торговли с максимальным количеством стран, что, конечно же, они не могли забыть об Индии и о всех 54 странах Африки. Таким образом, в конце прошлого года встреча между министром Евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой и послом Республики Руанда в Российской Федерации показала, что в ЕАЭС настолько увлечены установлением «хороших» отношений со странами, что уже совсем не важно, с какого именно континента будет это государство. Валовая проинформировала посла Руанды о развитии ЕАЭС и планах по углублению интеграции до 2025 года. По словам Валовой, ЕЭК собирается развить сотрудничество с государствами и интеграционными объединениями Африки. Министр ЕЭК сказала: «Опыт ЕАЭС может оказаться полезным для интеграционных структур Африки, как и африканский опыт – для ЕАЭС». Напомним, что еще в 2015 году было распространено заявление о том, что Египет изъявил желание о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Отметим, что на африканском континенте действуют Африканский союз, который включает в себя все 54 государства, и Восточноафриканский союз, в который входят Бурунди, Кения, Руанда, Южный Судан, Уганда и Танзания. Интеграционный опыт именно этих организаций, по словам Валовой, может быть полезен для ЕАЭС. И именно с этими организациями, фактически, ЕЭАС попытается интегрироваться. Здесь трудно сказать, какое отношение имеют интересы Армении к этому интеграционному процессу. Более того, торговые отношения с большинством из этих стран не имеют никакой связи даже с экономическими интересами России. Просто, когда Европа отвергает предложения об экономическом сближении с Россией, чтобы не выглядеть одиноким и отвергнутым, Москва начинает диалог с Африкой – независимо от реальных экономических интересов. Констатируем, что в отличие от Москвы, Брюссель не отвергал Ереван в вопросе экономического сближения (а наоборот). Но Ереван предпочел «вступить на путь» с Россией и в результате вместо зоны свободной торговли со странами-членами Европейского союза встал перед перспективой создания зоны свободной торговли с Руандой, Танзанией, Угандой и Бурунди. Татевик Варданян «Союз информированных граждан»
Курс интеграционного развития ЕАЭС на Африку?
- Бизнес - 10 Января 2017, 15:42