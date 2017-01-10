Цена барреля нефти марки Brent впервые в новом году упала ниже $55

Вторая половина дня торгов на Лондонской бирже ознаменовалась резким падением цены на нефть марки Brent, которая впервые в 2017 году опустилась ниже отметки $55 за баррель. Нефть марки WTI также подешевела На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent упала ниже отметки $55 за баррель. В последний раз она была на такой отметке 23 декабря 2016 года, после чего торги шли выше этого уровня. В начале торговой сессии 9 января баррель Brent стоил $56,95, в течение торговой сессии цена медленно опускалась, однако в концу дня падение ускорилось и по состоянию на 22:45 мск она достигла отметки $54,87 за баррель. Нефть марки WTI также подешевела: торги открылись на отметке $53,77 за баррель, а к 22:45 мск он стоил уже $51,93. В понедельник, 9 января, Минэнерго США заявило, что планирует продать из стратегических запасов (Strategic Petroleum Reserve, SRP) нефть на сумму $375,4 млн. Средства пойдут на финансирование модернизации стратегических нефтехранилищ и трубопроводов, заявили в ведомстве. Заявки на покупку будут приниматься до 17 января, а поставки производиться в марте и апреле. По 3 млн баррелей нефти будет продано из хранилищ Bryan Mound и Big Hill, а еще 2 млн — из хранилища West Hackberry.

