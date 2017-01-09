Внешнеторговый оборот Армении за 11 месяцев вырос на 8%, до $4 576,3 млн.

/АРКА/. Объем внешнеторгового оборота Армении за январь-ноябрь 2016 года составил порядка $4 576,3 млн., увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщается на сайте Национальной статистической службы Армении. При этом согласно официальным данным, объем экспорта в январе-ноябре 2016 года составил порядка $1 621,7 млн., увеличившись по сравнению с январём-ноябрем 2015 года на 21,2%, а импорт вырос на 2% до $2 954,6 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $1 332,9 млн. Согласно предварительным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в ценах ФОБ (условие поставки товара, при котором продавец оплачивает расходы по транспортировке, страхованию, а также таможенные расходы до момента доставки товара на борт судна – "АРКА") за отчётный период составил порядка $877,9 млн. Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчетный период составил около $1 385 млн. (доля 30,3% и рост на 11,3%), при этом торговля с Россией составила $1 224,5 млн. (рост на 14,8%), с Украиной - $98,9 млн. (спад на 16,6%), с Беларусью – $34,5 млн. (рост на 14,5%), с Казахстаном – $6,3 млн. (рост на 56,9%) и с Туркменистаном - около $11,2 млн. (спад на 30,6%). Объем торговли со странами ЕС в январе-ноябре 2016 года составил около $1 093,2 млн. (доля – 23,9% и рост на 1,9%), а торговля с другими странами составила $2 098,1 млн. (доля – 45,8% и рост на 9,4%). По статистическим данным, наиболее значимые статьи экспорта в отчётном периоде были представлены в следующих товарных группах: "минеральные продукты" - порядка $429,2 млн. (спад на 2%), "готовые продукты питания" - порядка $374,2 млн. (рост на 29,6%) и "драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия из них" - около $312,2 млн. (рост на 82%). В то же время, согласно официальным статданным, за январь-ноябрь 2016 года импорт продукции по следующим товарным группам был превалирующим: "минеральные продукты" - порядка $524,3 млн. (спад на 8,1%), "машины, оборудование и механизмы" - $413,3 млн. (рост на 14,1%), "производство готовых продуктов питания" – $309 млн. (рост на 9,2%). ($1 – 483,94 драма).