Нефть продолжает дешеветь из-за роста экспорта из Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличения числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,45% — до 56,26 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,37% — до 53,25 доллара за баррель.

По словам трейдеров, мнение которых приводит агентство Рейтер, снижение котировок спровоцировал рост экспорта из Ирана, тогда как другие члены ОПЕК, напротив, их снижают. Иран за последние месяцы 2016 года продал более 13 миллионов баррелей нефти, которая долгое время находилась в плавучих хранилищах, снизив таким образом объем хранимой там нефти до 16,4 миллиона баррелей.