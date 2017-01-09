Глава Минэкономразвития назвал основные проблемы российской экономики

Одним из основных факторов, замедляющих рост экономики России, является бедность населения, считает министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, на настоящем этапе для страны борьба с бедностью важнее решения проблемы неравенства Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту» назвал основные проблемы, которые создают помехи экономическому росту в стране. В своем первом публичном интервью на посту главы ведомства он выделил количественные и качественные ограничения в сфере человеческого капитала, создающие проблему бедности. «Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас это семьи с детьми», — сказал Орешкин. По мнению министра, в настоящее время борьба с бедностью для российской экономики гораздо важнее решения проблемы неравенства, «которая довлеет над экономическим ростом развитых стран». В числе ограничений, которые препятствуют росту российской экономики, Орешкин также выделил проблемы, связанные с инвестиционной активностью, инновациями, международным сотрудничеством и экспортом, и высокий уровень транзакционных издержек в экономике. Особо глава Минэкономразвития выделил проблему высокой доли теневой экономики в стране. По его мнению, эта часть общей экономики создает множество искажений в показателях экономического роста. «Мне кажется, что сейчас российское государство с точки зрения уровня технологического развития подошло к моменту, когда можно сделать серьезный шаг вперед к росту доли белой экономики и снижению доли теневого сектора», — отметил Орешкин. По его словам, в настоящее время российская экономика «плавно движется в сторону обеления» и этот процесс необходимо стимулировать, поскольку он напрямую ведет к ускорению темпов роста экономики. Ключевым риском для экономики министр назвал экономическую неопределенность. ​«Сейчас ключевой риск, о котором мы говорили, — экономическая неопределенность. Но есть, бесспорно, и другие. Необходима кропотливая работа по уменьшению разного рода издержек для бизнеса, тарифов естественных монополий и так далее», — сказал он. Орешкин добавил, что именно экономическая неопределенность является причиной, по которой отдельные компании откладывают инвестиции и не увеличивают объемов производства. В этом же интервью глава Минэкономразвития коснулся отношений с Минфином. Отвечая на вопрос, какие решения финансового ведомства он будет оспаривать, Орешкин отметил, что «спорить» будет «по многим вопросам, но всегда будем стараться приходить к консенсусу и общему пониманию». «Спор ради спора — пустое занятие. Бессмысленно просто говорить, что кто-то что-то делает неправильно. Главное — понимать логику, аргументы и мотивы людей, почему они предлагают те или иные решения, и обсуждать с ними ситуацию на уровне смысла, а не формы», — заявил министр. В ноябре согласно данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян сократились в годовом исчислении на 5,6%. В последний раз этот показатель рос в октябре 2014 года.

