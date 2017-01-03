Цена на нефть поднялась выше $58 впервые с лета 2015 года

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла во вторник почти на 3% и впервые за полтора года перевалила за $58 Рост мировых нефтяных котировок в первый рабочий для бирж день после окончания новогодних праздников ускорился на фоне сообщений о начале сокращения объемов нефтедобычи в рамках заключенного в 2016 года соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран. На фоне заявления главы национальной нефтяной компании Кувейта Джамаля Джафара, что она уже сократила объем добычи на 130 тыс. барр./сутки, цена барреля Brent на бирже ICE впервые почти за полтора года поднялась выше $58. На максимуме стоимость барреля достигла во вторник отметки $58,38, что на 2,75% выше уровня закрытия последних торгов 2016 года. В предыдущий раз дороже $58 баррель Brent стоил 16 июля 2015 года.

