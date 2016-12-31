«Успехи» Армении в ЕАЭС. Подведение итогов за два года

Исполняется два года, как Армения стала членом инициированного Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Необходимость членства в этом Союзе обосновывалась экономическими и политическими интересами Армении, а также соображениями безопасности. Следовательно, «Союз информированных граждан» решил резюмировать, какие изменения произошли в указанных сферах за прошедшие два года. Экономика Если в 2014 году валовой внутренний продукт (ВВП) Армении составил 11,6 млрд долларов США, то в 2016 году, по данным Международного валютного фонда, он составит 10,7 млрд. Сократились также и международные резервы Армении. Если в 2014 году они составили в среднем 1,8 миллиарда долларов, то в настоящее время, по данным Центрального банка, этот показатель составил менее 1,7 млрд. Еще больший спад зафиксирован в сфере внешнего товарооборота Армении. Импорт в 2016 по сравнению с 2014 годом снизился на 28%. И хотя экспорт в тот же период увеличился на 16%, однако это не является результатом усиления торговых позиций Армении и развития армянского производства, а результат реэкспорта товаров Турции, импортируемых в Армению. И если из общего объема экспорта вычтем «турецкий поток», то можно утверждать, что экспорт претерпел спад. Вместо этого вырос государственный долг Армении. Если два года назад он составил 4,4 млрд долларов, то сейчас долг увеличился на 26%, достигнув 5,6 млрд. Безопасность По сравнению с 2014 годом в 2015 году резко участились случаи нарушений режима прекращения огня на границе (на 103%), после 20-летней паузы возобновились артиллерийские залпы. А в 2016 году Азербайджан начал войну в Арцахе, в ходе которой армянская сторона понесла около 100 жертв, в том числе среди гражданского населения и детей. И если в 2014 году по причине нарушения режима прекращения огня в Армении погибло 26 солдат, то в 2015 году эта цифра достигла 40, а в 2016 году более 110. В результате нарушения режима прекращения огня в 2014 году ни одно гражданское лицо не было убито, в 2015 году было зафиксировано 3 таких случая, а в 2016 году – 4 случая. Демократия Как известно, на протяжении многих лет Армения медленно, но шла по пути демократизации. Полиция медленно реформировалась из года в год, уровень коррупции в некоторых сферах снижался. Даже выборы каждый раз проходили более мирно и с меньшим количеством насилия, чем предыдущие. Однако, в 2015 году наблюдалась совершенно противоположная картина. На состоявшемся 6 декабря конституционном референдуме были применены забытые на прошлых выборах технологии фальсификаций и насилие по отношению к наблюдателям и оппозиционерам, чего не было на выборах 2013-го года. Более того, если, например, в 2014 году полиция подвергла приводу с митингов и демонстраций всего лишь 52 гражданина, то в 2015 году эта цифра увеличилась в 7 раз, достигнув 380. В 2016 году с мирных акций протестов были подвергнуты приводу более 900 граждан. И если раньше мирных демонстрантов освобождали спустя несколько часов, то в 2016 году сотни протестующих провели несколько дней в неволе, и более 20 мирных оппозиционеров до сих пор находятся за решеткой. В июне 2015 года полиция, применив водометы и грубую силу, разогнала мирных демонстрантов. А в 2016 году уже были задействованы слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другие жестокие методы, в результате которых более 100 мирных граждан оказались в больницах (в том числе и журналисты). «Союз информированных граждан»
«Успехи» Армении в ЕАЭС. Подведение итогов за два года
- Бизнес - 31 Декабря 2016, 11:55