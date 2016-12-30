Налоговые доходы госбюджета Армении по итогам 2016 года составят 1 073 млрд. драмов

/АРКА/. Налоговые доходы госбюджета Армении по итогам 2016 года составят 1 трлн. 73 млрд. драмов, сказал глава Комитета по госдоходам Вардан Арутюнян, представляя итоги года. «В госбюджете было предусмотрено налоговых доходов на 1 трлн. 129 млрд. драмов. С учетом влияния нескольких факторов налоговые поступления должны были составить 1 трлн. 44 млн. драмов, однако в результате администрирования мы ожидаем собрать до конца года на 23 млрд. драмов больше», - отмечает он. По оценке Арутюняна, обстоятельствами, повлиявшими на результаты собираемости налогов в госбюджет стали повышение порога НДС, освобождение от НДС при импорте машин из ЕАЭС, сокращение перечисленных из союза таможенных выплат, а также заложенный в бюджете рост номинального ВВП. Глава КГД в числе рисков, которые максимально повлияли на обеспечение поступлений в бюджет, отметил сокращение объемов потребления и внешняя торговля, в частности спад импорта, который повлиял не только на взимаемый у границы налог, но также и на рассчитываемые налоги от внутренней торговли в экономике. Дефицит бюджета на 2016 год запланирован в размере 3,5% от ВВП. Расходная статья госбюджета на 2016 год предусматривает 1 трлн. 373,7 млрд. драмов, а доходная – 1 трлн. 183 млрд. драмов при дефиците в 197 млрд. драмов. А.А. ($1 - 483,65 драма).