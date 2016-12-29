Премьер-министр Армении заявил о планах радикально реформировать сферу соцобеспечения

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства в четверг дал ряд поручений, целью которых является коренное реформирование сферы соцобеспечения. "В сфере социального обеспечения необходимы реформы по всему спектру государственных программ. Надо создать системы, которые исключат коррупцию, повысить адресность программ и их эффективность. Необходимо, чтобы государство протягивало руку помощи нуждающимся, помогало им встать на ноги, однако не поощряло желание не работать", - цитирует Карапетяна АМИ “Новости-Армения”. По его словам, социальные государственные программы должны разрабатываться таким образом, чтобы помощь не приводила к злоупотреблениям, коррупционным проявлениям, оказывалась в первую очередь самым нуждающимся, при этом не нарушая социальную справедливость. "Изменения, осуществляемые в сфере медико-социальной экспертизы, еще далеки от желаемого результата. Сфера нуждается в коренных реформах. Поручаю министру труда и по социальным вопросам в десятидневный срок представить предложения по всем бизнес-процессам сферы", - сказал Карапетян. Он отметил, что целью этих реформ должно стать исключение прямого общения граждан с принимающими решение структурами, формирование централизованного органа по принятию решений, пересмотр критериев определения инвалидности, определение объема услуг и социальных гарантий для инвалидов и больных людей. Карапетян также дал поручение представить предложение по формированию нового штата и связанным с этим вопросами. На днях Служба национальной безопасности распространила заявление о раскрытии коррупционной схемы в Министерстве труда и по социальным вопросам Армении – задержаны руководитель Агентства по медико-социальной экспертизе Минсоца и глава отдела повторной экспертизы. По данным СНБ, в коррупционную сеть вовлечены как минимум председатели девяти областных и двух столичных медико-социальных