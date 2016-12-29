Грузия и «Газпром» в этом году не смогли договориться о сотрудничестве в 2017 году в плане оплаты транзитных поставок российского газа в Армению, сообщает «Бизнес-Грузия» со ссылкой на Общественное ТВ Грузии. Второй раунд переговоров, как и первый, прошел безрезультатно, поскольку стороны так не сумели прийти к компромиссу, хотя срок действующего транзитного контракта истекает 31 декабря. Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что переговоры будут продолжаться. По его словам, позиция Тбилиси остается неизменной: Россия хоть и хочет оплачивать транзит через территорию Грузии деньгами, но вот грузинская сторона желает сохранить прежнюю форму оплаты, получая 10% от общего объема российского «голубого топлива», которое прокачивается в направлении Армении. Переговоры проходят в Вене, пока дата проведения очередного раунда не установлена. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Грузия и «Газпром» не смогли договориться об оплате транзита в Армению
- Бизнес - 29 Декабря 2016, 14:21