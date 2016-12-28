Около 10 солнечных микростанций уже подключены к энергосистеме Армении – замминистра

/АРКА/. Около 10 солнечных микроэлектростанций уже подключены к энергосистеме Армении, сказал в среду замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Айк Арутюнян в ходе онлайн пресс-конференции. Арутюнян рассказал, что несколько месяцев назад установил солнечные панели на крыше своего дома и вырабатывает собственную электроэнергию. "Я уже три месяца произвожу электроэнергию при помощи солнечных панелей и очень доволен. Советую всем", - добавил замминистра. Он подчеркнул, что 2016 год был довольно активным для сферы возобновляемой энергии Армении и созданы все условия для снижения инвестиционных рисков. "Мы начали год рядом законодательных изменений, регулирующих деятельность микростанций для того, чтобы наши граждане и предприниматели могли устанавливать на своих крышах солнечные батареи и производить для себя электроэнергию, а избыток продавать Электросетям. В результате законодательных изменений мы освободили договора с ЭСА от всех видов налогов, либерализировав рынок и избавившись от излишней документации", - отметил Арутюнян. По его словам, в 2016 году для солнечных станций мощностью до 1 МВт был установлен тариф в 42,6 драмов (включая НДС) за каждый 1 кВт.ч произведенной электроэнергии. "В этом году мы также провели большую работу, чтобы создать благоприятные условия для объявления в следующем году тендера на строительство более крупной солнечной станции в 50 МВт. Мы установили в четырех различных участках лучшие в мире приборы, которые ежесекундно измеряют солнечный ресурс и определяют все данные, необходимые для правильной проектировки солнечных станций", - добавил Арутюнян. Летом 2015 года в Армении стартовала инвестиционная программа стоимостью в $58 млн., направленная на развитие возобновляемой энергетики. Программа рассчитана на 5-6 лет и осуществляется Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения при поддержке Климатического инвестиционного фонда (Climate Investment Funds), Министерства энергетики и природных ресурсов Армении, а также при содействии Всемирного Банка и Азиатского банка развития. Основной этап мероприятий в рамках программы стартует в 2017 году. По ее завершении в Армении планируется построить гелиостанции мощностью 40-50 МВт., которые будут готовы к эксплуатации к 2020 году.