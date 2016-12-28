Рост экономики Армении по итогам 2016 года составит 0,5-0,6% - Минэкономразвития

/АРКА/. Экономический рост в Армении по итогам 2016 года составит 0,5-0,6%, сказал в среду журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, подводя итоги года. По его словам, этот показатель будет обеспечен преимущественно за счет роста показателей промышленной отрасли. "С учетом роста экспорта из Армении, особенно, в последнем квартале 2016 года, экономический рост по итогам года в стране будет низким", - сказал Караян. При этом он отметил, что в 2017 году министерство поставит основной акцент на рост промышленности, для чего необходимо обеспечить рост экспорта. "Мы надеемся, что в результате реализации предусмотренных программ по расширению сотрудничества и торговли мы сможем, как минимум, сохранить нынешние темпы экспорта, что приведет также к росту темпов промышленности", - сказал Караян. По его словам, это позволит обеспечить предусмотренный в госбюджете показатель экономического роста в 3-3,2% в 2017 году. На днях министр финансов Армении Вардан Арамян также озвучил свой прогноз по экономическому росту, который совпадает с прогнозом Минэкономики – 0,5% по итогам 2016 года. Согласно госбюджету, рост ВВП в Армении на 2016 год запланирован в размере 2,2%, а на 2017 год – 3,2%. По последнему прогнозу ВБ, экономический рост республики в 2016 году составит 1,9%, МВФ также прогнозирует 1,9% рост, ЕАБР ожидает рост в 2%, Fitch - до 2%, Moody’s ожидает замедление роста ВВП Армении в 2016 году до 2,2%. ЦБ Армении в своем последнем прогнозе оценивает рост экономики Армении в 2016 году на уровне 1,5-2,6%.